В Крыму собираются запустить пилотную программу ипотеки на частные дома

Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе рабочей поездки в Симферополь 5 мая.

«Мы сегодня подробно обсудили работу РНКБ (Российского национального коммерческого банка — прим.ТАСС), это основной банк, который занимается здесь выдачей ипотеки. Договорились о том, что мы будем отрабатывать механизм кредитования индивидуальных жилых домов. Это вообще проблема для страны, и мы пилоты готовим в работу на базе РНКБ», — сказал М.Хуснуллин.

По его мнению, ипотечное кредитование на индивидуальное жилье нужно поддерживать как по стране в целом, так и в частности для Крыма.

«Потому что это дает возможность людям приобрести жилье, ну и в целом нужно больше строить, чтобы не росла цена», — сказал вице-премьер.

Дорожная карта по упрощению индивидуального жилищного строительства была утверждена в России 31 марта. Кроме того, на прошлой неделе М.Хуснуллин рассказывал, что программа поддержки индивидуального жилищного строительства начнет работать в России до конца 2021 года.