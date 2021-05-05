В Балаклаве не будут строить очистные

Реконструкция канализационно-очистных сооружений, которую никак не могут начать в Севастополе, будет вестись по измененному проекту.

Об этом стало известно по итогам визита в город 4 мая вице-премьера Марата Хуснуллина, приехавшего инспектировать объекты федерально-целевой программы: восьмой этап трассы «Таврида», медицинского кластера в районе Камышовского шоссе, культурного кластера на мысе Хрустальный и КОС «Южные».

Как отметил вице-премьер, на совещаниях в правительстве Севастополя принято важное решение относительно строительства последних. Проект КОС переделают, добавив возможность переработки воды для вторичного использования. Предполагается, что таким образом Севастополь получит до 10 тысяч кубических метров технической воды в сутки.

«Это совершенно новое проектное решение. В ближайшие месяцы к этому объекту приступят», — подчеркнул М.Хуснуллин.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пояснил, что по КОС «Южные» уже полностью завершено согласование с экспертизой с учетом всех дополнительных задач.

«Много серьезных технических решений было проработано: рециклинг, увеличение мощности, отмена строительства КОС в Балаклаве и замена на коллектор. Главгосэкспертиза согласовала техническое задание на перепроектирование. Подрядчик уже приступил к этой работе. В этом году по КОС у нас серьезное освоение средств — порядка 700 миллионов, работа идет», — добавил М.Развожаев.

Напомним, что первоначально предполагалось, что очистные будут построены и в Балаклаве. Это должен был быть второй этап реконструкции КОС «Южные». Предыдущий подрядчик «Биотехпрогресс» даже начал в 2018 году реализацию проекта. Но потом пропал аванс в два миллиарда, реконструкцию прекратили, контракт разорвали. В 2019 году в Балаклаве провели общественные слушания по корректировке проекта очистных. А теперь стало известно, что очистных там не будет, а просто проложат канализационный коллектор до КОС в Камышовой бухте.

Заглянем в историю вопроса с балаклавскими очистными намного глубже. В 2011 году предлагалось построить для Балаклавы локальные очистные на Федюхиных высотах, а очищенную воду сбрасывать в реку Черная.

Другой проект предполагал строительство коттеджного поселка на землях «Золотой Балки» вместе с локальными очистными для всей Балаклавы.

Третий вариант предполагал переброс стоков Балаклавы по напорному коллектору и подземному шестикилометровому тоннелю на КОС «Южные». Но в украинский период ни один из проектов реализован не был.