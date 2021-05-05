Сотрудники прокуратуры убрали мусор у ДОТов

В преддверии празднования Дня Победы работники прокуратуры Севастополя традиционно организованно вышли на субботник по приведению в порядок территорий, прилегающих к ДОТам №24 и №25 периода Великой Отечественной войны.

Вместе с местными жителями они собрали мусор вокруг ДОТов, которого оказалось немало, и вывезли его.

Эти объекты находятся в районе Каткартового холма и входили в состав тылового оборонительного рубежа Севастопольского оборонительного района во время второй обороны города.

Тяжелые бои развернулись на этих позициях во время третьего штурма города немецкими захватчиками в июне-июле 1942 года. ДОТ №25 защищал верховья Хомутовой балки, хутор Лукомского и часть плато Сапун-горы. Он был сильно поврежден прямым попаданием снаряда а амбразуру 30 июня 1942 года.