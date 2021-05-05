Ремонтировать лестницы так и не научились

Севастополь — город лестниц и подпорных стен. Со временем они ветшают и требуют ремонта. Вот только проектировщики и строители не всегда бережно к ним относятся.

Отрицательным примером недавних ремонтов может служить отреставрированный первый пролет Таврической лестницы, которая в результате непрофессионального вмешательства утратила свою аутентичность. Также горожане неоднократно обращали внимание на неудачно отремонтированные лестницы на ул.Адмирала Октябрьского. Залитые бетоном пандусы не пригодны для маломобильных граждан, а лестничные марши во время дождя превращаются в водопады, по которым мощным потоком стекает вода.

Инспектируем переулок Крепостной

Еще один печальный пример — лестница в Крепостном переулке. Ремонт там начался летом 2018 года. К ноябрю 2020-го сделали только две трети из 150 метров. Как выяснилось, под верхней частью лестницы проходит высоковольтный кабель, поэтому реконструкцию этого участка пришлось выносить в отдельный проект. Ремонт должны начать после выполнения проектно-изыскательских работ в 2021 году.

Журналисты «Севастопольской газеты» проинспектировали, как спустя пять месяцев выглядит отремонтированный хоть отчасти Крепостной спуск.

Участок лестницы со стороны ул.Частника и 6-й Бастионной все еще в руинах. По всем нормативам безопасности эту часть необходимо срочно закрывать для прохода, потому что в самый ясный день даже молодым и здоровым людям ходить там опасно для жизни!

Если же вам все-таки повезет без переломов преодолеть этот аварийный участок, спустившись на 50 метров к уже отреставрированной части лестницы, то там вас ждет разочарование. Новые ступени сооружены из бортовых камней, проще говоря, бордюров, а поверхность между ними вымощена тротуарной плиткой. Причем у строителей сделать горизонтальными ступени не получилось, они имеют явный уклон.

Напомним, что, по словам индивидуального предпринимателя Олега Шкуропата, выполнявшего ремонт лестницы, решение сделать лестницу из бордюров и плитки было принято для экономии.

Между вторым и третьим пролетами, согласно проекту, строители соорудили площадку. Это могло бы быть удачным решением: оттуда открывается красивый вид на Центральный городской холм. Но зачем туда, где должны стоять восхищенные зрители, установили две нелепые громоздкие скамьи с высоченными черными спинками, не предназначенные для крохотного островка пешеходной лестницы?

Несмотря на то, что в небе над лестницей навязчиво болтаются метры проводов, заметить фонарей вдоль подъема не удалось.

Еще одна проблема: лестница спускает людей прямо под автомобильные колеса. Тротуара в нижней ее части как-то не предусмотрели.