Приглашают собирать древние камни

Как известно, во времена Херсонеса для выращивания винограда использовались плантажные стенки, выложенные из камня высотой примерно полтора метра. Стенки служили и своеобразным конденсатором атмосферной влаги, и защитой от ветра, и опорой для винограда вместо кольев и столбиков.

Общественники собрались воссоздать такую плантацию в уменьшенном размере на усадьбе №25 хоры Херсонеса, чтобы демонстрация античного сельскохозяйственного уклада стала наглядной.

На первом этапе надо будет просто собрать камни на территории усадьбы и сложить их в одном месте. Для этого в субботу, 8 мая, приглашают всех желающих поработать 2-3 часа, таская камни. Перчатками волонтеров обеспечат.

Начало субботника в 10.00 на античной усадьбе, которая находится на ул.Шевченко и пр.Столетовский.