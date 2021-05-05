Пресную воду в Азовском море нашли, но она техническая

В июле в Азовском море начнут бурение скважин для обеспечения Крыма водой.

Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, находившийся с рабочим визитом в Севастополе.

«Мы пробурились на косе, воду нашли, техническая вода точно может быть. Зашли два судна. Думаю, что в июле зайдем к бурению скважин», — рассказал вице-премьер о ведущихся работах.

Он уточнил, что качество воды на верхнем пределе по солености, но как техническую ее можно будет использовать.

Как сообщалось, потенциал водоносных слоев под дном Азовского моря сейчас изучает одна из ведущих компаний РФ. Планируется, что они станут еще одним источником для снабжения полуострова, где из-за засухи последних лет сложился дефицит пресной воды.

Найдены большие объемы воды, но пока не понятно, насколько она употребима для подачи в систему водоснабжения полуострова.