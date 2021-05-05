Праздновать День Победы будем с утра до позднего вечера

Празднование 9 Мая традиционно начнется военным парадом войск Севастопольского гарнизона, а закончится концертом и салютом.

Парад начнется в 10.00 с прохождения механизированной колонны военной техники. Уже в четвертый раз праздничную колонну возглавит восстановленный танк Т-34. Его вернули к жизни военнослужащие отдельного ремонтно-восстановительного батальона автобронетанковой службы Черноморского флота.

Техника времен Великой Отечественной воны проследует по улице Ленина, мимо трибун с ветеранами и далее на пл.Нахимова и ул.Большая Морская.

Патриотическая акция «Эскадра памяти» с участием парусных судов во главе с фрегатом «Херсонес» начнется по завершении парада в акватории Севастопольской бухты.

На площадях Нахимова и Ушакова для горожан и гостей города развернуты полевые кухни.

С 12.00 на Матросском бульваре и площади перед Театром им.Луначарского стартуют сразу два арт-проекта: «Победный вальс» и «Рио-Рита — радость Победы». Потанцевать под любимые всеми военные и послевоенные песни приглашают всех желающих.

С 12.00 до 15.00 на пл.Ушакова, во внутреннем дворике Центральной городской библиотеки им.Толстого, состоится городской конкурс чтецов «Войны победная строка».

Танцы продолжатся и на набережной Приморского бульвара. На 16.00 там намечена акция «За Победу танцуй до победного!»

С 9.00 до 13.00 в Севастополе пройдут еще две памятные акции. На смотровой площадке Приморского бульвара — «Красная гвоздика» и «Полевая почта». В рамках второй можно будет заполнить открытки, написав слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, их обещают доставить адресатам.

В 17.00 на большой сцене перед Графской пристанью на пл.Нахимова начнется концерт с участием творческих коллективов города и приглашенных звезд российской эстрады. Главная из них — Олег Газманов.

В завершение праздника небо Севастополя в 22.00 расцветится 30 залпами салюта и огнями фейерверка.