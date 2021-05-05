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Легендарный миндаль дал молодой побег

Хрулёва Инга

Мемориальный миндаль на Малаховом кургане, переживший Великую Отечественную войну, дал мощный молодой побег.

На Малаховом кургане растет старый миндаль, сохранившийся с довоенных лет. Дерево-старожил — свидетель ожесточенных боев за город — в последние годы находилось в печальном состоянии. Несмотря на должный уход и попытки садовников всеми силами его реанимировать, миндаль постепенно умирал. Его центральные ветки засыхали, цвели только боковые побеги.

Этой весной ожила центральная почка на материнском стволе и дала молодой побег. Происходящее можно назвать чудом, это означает, что мемориальное дерево будет жить.

Израненное дерево считается мемориальным и входит в состав одного из более чем 20 памятников и памятных обозначений на территории мемориального комплекса Корниловской батареи Малахова кургана.

— После войны, в 50-х годах при обустройстве Аллеи героев, где почетные и известные гости города высаживали молодые деревья, и позже неоднократно высказывалась идея о ликвидации дерева-старожила, как портящего и искажающего пространственный вид мемориала. Но простые граждане высказались категорически против и сохранили дерево. Потихоньку оно ожило, стало цвести и удивляет своей стойкостью и жизнелюбием, — прокомментировала возрождение дерева-ветерана заведующая по научно-исследовательской работе Музея обороны Севастополя Анна Селиванова.

Несколько лет назад в рамках акции «Миндаль огненных лет» члены союза садоводов также приняли участие в спасении миндального дерева, растущего на Малаховом кургане. Побеги, взятые от героического миндаля, прививались на молодую основу и таким образом становились стволами молодых миндальных деревьев. В течение нескольких лет привитые саженцы высаживались школьниками на пришкольных территориях, возле памятников, мемориалов, обелисков и братских могил героев, защищавших и освобождавших Севастополь в годы Великой Отечественной войны.