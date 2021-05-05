Факельное шествие в Керчи отменили

Традиционное для Керчи шествие с факелами в честь Дня Победы 8 мая, с подъемом на гору Митридат отменили из-за незавершенности ремонтно-реставрационных работ по лестнице, ведущей на эту гору и являющейся объектом культурного наследия.

Кроме того, незавершенным объектом строительства пока остается площадка на вершине горы.

Поначалу керчанам сообщили, что причина отмены — неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в городе. Потом выяснилось, что отмена распространяется также на все мероприятия, которые традиционно проходят на горе Митридат, в том числе солдатский привал, полевые кухни и т.д.

— Лестница на Митридат ремонтируется уже несколько лет, но в позапрошлом году колонна с факелами поднималась с другой стороны, в обход. В этом году это невозможно, поскольку сама площадка на Митридате еще остается в строительных лесах, — рассказала «Севастопольской газете» жительница Керчи Ирина.

По ее словам, больше других таким обстоятельством опечалены туристы, специально приехавшие посмотреть на факельное шествие, как на яркое и запоминающееся мероприятие.

— Многие гости города приехали специально в Керчь именно для этого. Но если об отмене факельного шествия стало известно примерно неделю назад, то сообщение об отмене всех остальных мероприятий появилось только вчера, — посетовала Ирина.

При этом она подтвердила, что парад 9 мая в Керчи состоится.

Напомним, что ремонтно-реставрационные работы по объекту культурного наследия федерального значения «Лестницы большие и малые» середина-конец 19 века начались в август 2019 года, срок сдачи объекта несколько раз переносился и теперь намечен на август 2021 года.

Государственным заказчиком объекта является ГАУ РК «Дирекция по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры».