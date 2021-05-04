Улицу Капитанскую сделают шире на одну полосу

Дорога, ведущая к создающемуся культурному кластеру на мысе Хрустальный, будет расширена.

Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, находящийся в рабочей поездке в Севастополе.

«Всю улицу Капитанскую мы внимательно посмотрели в нескольких вариантах ее расширения. Нашли наиболее оптимальный, сейчас идет проектирование. Понятно, что там есть вопросы, связанные со сносом. Проект планировки готов, утверждается. Улицу Капитанскую будем расширять, чтобы люди могли подъезжать», — цитирует ТАСС М.Хуснуллина.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что двухполосную улицу Капитанскую расширят до трех полос и организуют там реверсивное движение.

«Сейчас делается лучшее наложение на существующий проект планировки с учетом большого парка, который будет охватывать всю зону. В первую очередь, благоустройство парка — это будет более 40 га. Сейчас это тоже будет проектироваться», — уточнил он.

Разрешения на строительство двух зданий кластера, в том числе хореографической академии, уже получены, сообщил губернатор.

На стройке оперного театра сейчас идут подготовительные работы и дорабатывается проект сводной зоны охраны памятника.

«В ближайшее время он будет закончен, будет выдано разрешение на строительство, и строители перейдут к активной фазе работ», — сказал М.Развожаев.

В рамках проекта строительства культурного кластера и создания парка на мысе Хрустальный будут отремонтированы здания двух научных учреждений, находящихся в пределах его территории, — Института биологии южных морей РАН и Морского гидрофизического института РАН. Поэтому М.Хуснуллина в поездке в Севастополь 4 мая сопровождал и глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

Справка

В течение пяти лет на мысе Хрустальный планируется построить один из четырех российских музейно-культурных комплексов, в который войдут филиалы ведущих театральных и хореографических училищ РФ, театр оперы и балета, выставочный зал, а также музей обороны Севастополя в 1941-1942 гг.