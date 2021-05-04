Цирковых животных будут отправлять на пенсию в «Тайган»

Крымский сафари-парк «Тайган» теперь станет домом для цирковых животных-пенсионеров. Соглашение о сотрудничестве, включающее такой пункт, заключено между Росгосцирком и руководством «Тайгана».

Об этом сообщила пресс-служба Росгосцирка.

«Сегодня мы дали старт очень важному и знаковому проекту — мы подписали соглашение, которое гарантирует достойные условия для жизни цирковых животных после завершения их артистической карьеры», сообщили в пресс-службе Росгосцирка.

Там же пояснили, что пока животные работают в программах Росгосцирка, они полностью находятся на обеспечении компании. Но потом компания должна позаботиться о достойном содержании своих подопечных.

— В сафари-парке «Тайган» все животные Росгосцирка получат своеобразную пенсию в прекрасных условиях на юге нашей страны, — рассказал генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков.

В апреле директор сафари-парка Олег Зубков сообщил, что в «Тайган» перевезли двух слоних из казанского цирка, которые подрались на манеже во время одного из представлений. До этого слонихи вместе с цирком больше 40 лет колесили по всему миру.

Первым мероприятием в рамках реализации соглашения с «Тайганом» стало открытие самого большого в России вольера для содержания слонов. Площадь вольера — более 45 тысяч кв.м, с озером для купания и смотровой площадкой. Первыми его обитателями и стали вздорные слонихи.

Обычно постаревшие животные Росгосцирка пополняют частные зоопарки.