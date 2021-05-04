Разделку кораблей из Казачьей обещали перенести в Инкерман

Утром 4 мая жители района бухты Казачья собрались на сход у шлагбаума, преграждающего дорогу к береговой зоне, который уже несколько дней охраняют морские пехотинцы. Казачинцы всё это время бьют тревогу по поводу начавшейся прямо в акватории бухты разделки на металлолом списанных военных кораблей.

Жители у шлагбаума собирали подписи под коллективным обращением к руководителю Южного межрегионального управления Росприроднадзора, командующему Черноморским флотом, командиру 810-й отдельной бригады морской пехоты, губернатору Севастополя, в котором требуют немедленно прекратить несанкционированную хозяйственную деятельность в Казачьей бухте.

Собравшихся у перекрытой дороги возмущало ограничение прохода к берегу моря. Они также вспоминали обещание губернатора в телеэфире 30 апреля срочно разобраться и принять меры по прекращению распила кораблей.

— Грунт достается с рыбками и моллюсками, высыпается на дорогу. Где наши экологи? — негодовали люди в попытках достучаться до официальных лиц, обращаясь в том числе к депутату Законодательного собрания по данному округу Валерию Куликову. Тот в ответ принялся приглашать собравшихся на встречу в ДКР, намеченную на 4 июня...

По словам Анастасии Чернышовой, живущей в Казачьей 39 лет, этот берег вот уже много лет является местом отдыха для местных жителей, которые неоднократно просили городские власти благоустроить территорию, разбить сквер или парк, обеспечить благоустроенный доступ к морю.

Вместо этого на месте предполагаемого парка вовсю строятся коттеджи, а на входе в бухту ведется распил кораблей, что является угрозой существованию бухты с ее уникальной природой.

— Как мы поняли, разрешения на этот вид деятельности нет, а территории и акватории уже нанесен серьезный урон. Дикие пляжи огородили заборами, в результате чего мы даже к морю не можем подойти. Здесь всегда был полигон морской пехоты, но, когда не проводились учения, мы ходили сюда на пляж. Сейчас у нас нет доступа к морю. Да и незачем уже — экология бухты настолько испорчена, что купаться там будет невозможно, — рассказала А.Чернышова.

Однако людям также важно знать, кто ответит за загрязнение акватории и во что выльется сумма нанесенного ущерба.

— Согласно Водному кодексу, любая хозяйственная деятельность в акватории, особенно Министерства обороны, должна быть согласована с Правительством РФ и регламентирована соответствующим распоряжением, — заявила член ОНФ кандидат биологических наук Наталья Мильчакова.

Она пояснила, что речь идет о рыбохозяйственном водоеме 1-й категории, в котором сосредоточены биологические ресурсы, нерестятся многие виды рыб, в свое время здесь располагался один из самых знаковых природных заказников.

— Скопление птиц здесь огромное. В бухте — их кормовая база. Соответственно, нужно посчитать ущерб. И не только по воде, а также за хоздеятельность, связанную в дноуглублением, распилом, попаданием горюче-смазочных веществ в акваторию. Нужно также посчитать урон, нанесенный донной биотике и биологическим ресурсам рыбохозяйственного района, которым является бухта Казачья, — считает Н.Мильчакова.

Некоторую ясность в решение вопроса внес прибывший на место директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено. Свой приезд в Казачью он объяснил тем, что в ведении его департамента находится Севморпорт.

Глава дептранса заверил людей, что работы по судоразделке прекращены и пообещал, что в течение двух часов рабочие, осуществляющие распил кораблей, покинут территорию.

— В данный момент рабочие должны обеспечить безопасную стоянку кораблей, поставить швартовые, подвязать концы, поскольку прогнозируется ухудшение погоды, — объяснил П.Иено.

Он также подтвердил принадлежность данной территории военным и предложил задавать им вопросы о законности развертывания данного производства.

Теперь, по его словам, корабли (сейчас в Казачьей бухте их три) будут переведены в Инкерман, где имеются специализированные причалы для разделки на металлолом, с обеспечением мер безопасности по разливу нефтепродуктов.

— Здесь любые работы по разделке судов на металлолом производиться не будут! — уверенно заявил П.Иено.

При этом он пояснил, что передвижка кораблей в Инкерман будет произведена не сразу, а в двухнедельный срок.