Проводят общественные обсуждения по застройке коттеджами земель «Золотой Балки»

Департамент архитектуры Севастополя объявил о начале с 30 апреля общественных обсуждений планировки территории, на которой «Золотая Балка» собирается построить огороженный элитный поселок ZB Village.

Официально тема обсуждений объявлена так: «Проект планировки и проект межевания части кадастрового квартала 91:01:016001 в Севастополе». Граница разработки градостроительной документации расположена в существующей жилой застройке. Объектом проектирования является территория площадью 9,5 га, в Балаклавском районе Севастополя.

Цель разработки проекта планировки территории — размещение малоэтажных многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания, индивидуальных жилых домов и дошкольного образовательного учреждения/начальной общеобразовательной школы, а также определение предельных параметров планируемых к размещению объектов капитального строительства.

Проектом предусматривается комплексное благоустройство территории с устройством внутри комплекса прогулочного бульвара, комплекса открытых бассейнов, детских и спортивных площадок, площадок для спорта и отдыха.

Общественные обсуждения проводятся с 30 апреля по 2 июня 2021-го на сайте департамента архитектуры Севастополя dag.sev.gov.ru.

Документация по проекту будет выложена на этом сайте 7 мая, а с 11 мая — выставлена в административном здании Балаклавской районной администрации на ул.Новикова, 14. Срок проведения экспозиции проекта: 14 дней.

В Балаклаве посещение экспозиции проекта возможно в рабочие дни с 9.00 до 16.00. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется в рабочие дни с 10 часов до 16 часов.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, участники общественных обсуждений вправе подавать по интернету с 7 по 21 мая, письменно с 6 по 20 мая по адресу: ул.Рабочая, 5а. Также можно оставить запись в книге учета предложений и замечаний посетителей экспозиции в течение срока проведения экспозиции с 11 по 21 мая.

О поселке ZB Village

Осенью прошлого года владельцы винодельческого предприятия «Золотая Балка» обнародовали планы застройки виноградников близ Балаклавы. Эти обсуждения как раз касаются их желания на участке в районе улицы Благодатной построить огороженный жилой поселок ZB Village из четырехэтажных многоквартирных домов и коттеджей.

Территория, предназначенная под застройку, являлась землей сельскохозяйственного назначения, принадлежит городу. «Золотая Балка» арендует ее.

Директор департамент архитектуры и градостроительства Севастополя Максим Жукалов в ответ на запрос «Российской газеты» сообщил, что агрофирма «Золотая Балка» 31 марта 2020 года обратилась с заявлением об изменении вида разрешенного использования земельного участка, предназначенного для ведения сельского хозяйства, на «индивидуальное жилищное строительство, малоэтажную многоквартирную застройку и обслуживание жилой застройки». В августе прошлого года вопрос об изменении вида разрешенного использования участка «Золотой Балки» был рассмотрен на заседании комиссии по подготовке правил землепользования и застройки территории Севастополя, которая рекомендовала вынести его на публичные слушания.

«В откорректированном проекте генерального плана земельный участок агрофирмы «Золотая Балка» находится в зоне малоэтажной многоквартирной жилой застройки Ж3, — сообщил М.Жукалов на запрос «Российской газеты».