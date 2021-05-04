Переплату за вывоз мусора по завышенному тарифу будут возвращать

Единый оператор брал деньги с жителей Севастополя за вывоз мусора по завышенному тарифу. Теперь незаконно полученные деньги он будет возвращать.

Вступило в силу решение суда по иску прокуратуры Ленинского района Севастополя о возложении на ООО «Благоустройство города «Севастополь» обязанности произвести населению перерасчет оплаты услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Как сообщалось ранее, прокуратура района по жалобам граждан провела проверку исполнения требований законодательства о тарифах в деятельности единого регионального оператора по обращению с отходами — ООО «БГС».

Установлено, что при расчете оплаты за услугу за вывоз мусора для многоквартирного и частного жилых фондов с января по июнь 2018 года применен тариф 3732,22 руб./т. Но нормативными правовыми актами Правительства РФ тариф рассчитывается не за вес, а за объем. Он был равен 426,46 руб./куб.м.

По итогам проверки прокуратура директору общества внесла представление об устранении выявленных нарушений. Несмотря на это, перерасчет завышенного тарифа не выполнен.

В связи с изложенным прокуратурой района в суд предъявлено исковое заявление с требованием обязать регионального оператора произвести перерасчет за оказанные услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами населению города в первом полугодии 2018 года с применением установленных тарифов. Решением Ленинского районного суда иск прокурора удовлетворен. Ответчик обжаловал его, но Севастопольский городской суд согласился с доводами прокуратуры и оставил решение суда первой инстанции без изменений.

В настоящее время прокуратурой района проводится проверка, в ходе которой будет дана уголовно-правовая оценка действиям бывшего руководителя ООО «БГС», подписавшего незаконный приказ, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Если принять во внимание, что плотность ТКО в Севастополе определена равной 119 кг/куб.м, то переплата по завышенному тарифу, которую требует вернуть суд, составила 4%.

Напомним, что все первое полугодие 2018 года севастопольцы платили за вывоз мусора 114 рублей ежемесячно с каждого прописанного в квартире человека. Четыре процента переплаты за полгода составит около 28 рублей.

В 2021 году в Севастополе установлен единый тариф на вывоз ТКО в размере 370,97 руб./куб.м (с НДС 20%).