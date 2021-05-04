На учебном реакторе в Голландии можно обучать специалистов по ядерной медицине

Учебный реактор Севастопольского государственного университета, который в настоящее время не используется, может быть полезен для работ в сфере ядерной медицины и подготовки кадров по новым перспективным специальностям.

Об этом сообщил ТАСС президент национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

«[В Севастопольском высшем военно-морском инженерном училище, для которого в советское время был построен учебный реактор] была очень высокая культура, там готовили специалистов для работы на подлодках, для кораблей, в том числе — с атомными двигателями. Надо возродить культуру, связанную с подготовкой для ультрасовременных специальностей, например, ядерной медицины. Реактор не обязательно для того, чтобы погружаться на атомной подводной лодке в море. Это может быть машина, которая вырабатывает изотоп, где учат людей, как и что делать», — сказал М.Ковальчук, отвечая на вопрос ТАСС о перспективах использования учебного реактора СевГУ в будущем.

В понедельник, 3 мая, правительство Севастополя и Курчатовский институт подписали соглашение о сотрудничестве.

В бухте Голландия в Севастополе находится один из трех российских учебных реакторов, но в настоящее время он не используется. Пуск реактора состоялся в 1967 году, и в настоящее временя его материально-техническая база не соответствует действующим нормам и правилам РФ.

В СевГУ ранее сообщали, что план по подготовке объекта к использованию, включая обеспечение безопасности, утвержден, работы будут завершены не ранее 2026 года, тогда специалисты рассмотрят вопрос о его дальнейшей судьбе.

Справка

Ядерная медицина — область медицины, которая использует радиоактивные вещества в небольших количествах для выявления и лечения различных заболеваний, в том числе многих форм рака, сердечно-сосудистых заболеваний, расстройств пищеварительного тракта, эндокринной и нервной системы, а также других отклонений в работе организма.

Процедуры ядерной медицины направлены на молекулярные процессы и обеспечивают возможность своевременной диагностики и лечения заболевания.

На процедуры ядерной медицины направляют на основании конкретных показаний, с расчетом, что полученная диагностическая информация или ожидаемый эффект лечения перевесят возможный риск от воздействия ионизирующего излучения.