Медкластер стал дешевле на миллиард рублей

Проект строительства медицинского кластера в Севастополе удалось удешевить почти на миллиард рублей за счет изменений, связанных с фундаментом больницы скорой медицинской помощи.

Об этом во вторник, 4 мая в ходе рабочей поездки в Севастополь сообщил ТАСС вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Мы идем по медцентру с определенным отставанием, но по объективным причинам. Пришлось потратить время на перепроектирование, убрали излишние требования, связанные с фундаментом. Убрав эти все требования, удешевили почти на один млрд проект и сейчас поставлена задача ускоряться, ускорять строительство», — сказал М.Хуснуллин.

Он уточнил, что в целом в строительных объектах Севастополя ситуация удовлетворительная. По его словам, «кое-где есть отставания, но по объективным причинам».

Как пояснили ТАСС в правительстве Севастополя, речь идет об экономии средств при устройстве фундамента больницы скорой медицинской помощи — одной из трех, которые должны войти в кластер.

В июне 2020 года, когда был подписан контракт на строительство БСМП, была заявлена сумма 7,58 млрд рублей. Еще в четыре млрд оценивался проект онкологического центра, стоимость строительства инфекционной больницы не называлась, и, как оказалось, этот проект и вовсе отложен до 2025 года.

Ранее сообщалось, что на единой площадке в районе Камышовского шоссе недалеко от хутора Пятницкого планируется построить три новые больницы: онкологический диспансер, больницу скорой медицинской помощи и новую инфекционную больницу.

Строительство больницы скорой медицинской помощи и онкоцентра уже ведется.