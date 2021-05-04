Большую севастопольскую тропу обработают от клещей и грызунов

Тендер на оказание услуг по акарицидной обработке и дератизации территории Большой севастопольской тропы, покосу травы и очистке от поваленных деревьев размещен на сайте госзакупок. Заказчик — государственное учреждение Севастополя «Центр развития туризма».

Согласно техническому заданию, исполнитель должен произвести обработку от клещей тропы (самой тропы и двух метров прилегающей территории с каждой стороны), а также стоянок, привалов, на общей территории площадью 1,27 кв.км.

Дератизацию стоянок нужно провести на территориях привалов, включая 50 метров прилегающей к ним территории по периметру. Расчистить тропы, стоянки и привалы от упавших мертвых деревьев, валежника и прочего, провести покос травы вне особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

Работы предстоит выполнить на восьми основных маршрутах и 10 дополнительных, а также на привалах и стоянках на маршрутах; полянах турслетов на Тороповой даче.

Победителем аукциона признана ИП Наталья Симкина, которая снизила первоначальную сумму контракта почти в два раза до 887 тысяч рублей и обязалась произвести работы в течение 20 рабочих дней при благоприятных погодных условиях со дня подписания контракта.