В нацпроект по туризму включают яхтенный курорт в Балаклаве

Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля 2021 года включить в нацпроект по туризму яхтенный курорт в Севастополе.

Перечень поручений по реализации послания главы государства Федеральному Собранию опубликован на сайте Кремля 2 мая.

«Включить в разрабатываемый национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» мероприятия, направленные в том числе на развитие горнолыжного курорта Шерегеш, яхтенного курорта в Балаклавской бухте города Севастополя, а также туристских кластеров «Предгорье Алтая» и «Балтийское побережье», — цитирует документ ТАСС.

До 1 июня 2021 года поручено «обеспечить утверждение порядка расчета объема предоставляемых субъектам Российской Федерации (на срок не менее 15 лет по ставке не более 3 процентов годовых) инфраструктурных бюджетных кредитов на осуществление расходов инвестиционного характера, включая строительство (реконструкцию) объектов транспортной, инженерной, коммунальной, социальной, туристской инфраструктур, инвестиции в общественный транспорт, с учетом результатов проводимой ими ранее долговой политики».

В этот же срок необходимо «обеспечить утверждение порядка проведения отбора проектов, финансируемых за счет инфраструктурных бюджетных кредитов, а также порядка осуществления Федеральным казначейством государственного финансового контроля за ходом реализации таких проектов».

Президент РФ в послании Федеральному собранию 21 апреля заявил, что среди пилотных проектов по такому льготному кредитованию будет создание яхтенного курорта в Балаклавской бухте в Севастополе.