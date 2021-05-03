В бухте Казачья собираются пилить уже четыре корабля

Как сообщается на сайте Росприроднадзора, «в рамках планового рейдового задания инспекторы Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора провели осмотр акватории и водоохранной зоны Черного моря в районе бухты. Недалеко от стоянки четырех судов, предназначенных для разделки и дальнейшей утилизации, установлен факт загрязнения морской акватории, предположительно нефтепродуктами, общей площадью около 1000 кв.м».

Отметим, что в сообщении говорится о четырех кораблях.

Специалисты экоаналитической лаборатории ФГБУ «ЧерАзтехмордирекции» отобрали пробы морской воды для определения концентраций загрязняющих веществ.

«В настоявшее время проводятся мероприятия по установлению лиц, допустивших нарушение требований действующего законодательства РФ в сфере природопользования и охраны окружающей среды», — сообщает Росприроднадзор.

Напомним, на берегу бухты Казачья апреля утилизируют списанный корабль «Мираж». Местные жители, возмущенные, что судоразделку проводят рядом с их пляжем, обратились в СМИ. На публикации отреагировал Севприроднадзор, объяснив, что участок, где разделывают «Мираж», не относится заказнику «Бухта Казачья». Экологические нарушения выявлены в акватории Черного моря, ими должна заниматься федеральная структура — Росприроднадзор.

В прямом эфире 30 апреля губернатор Севастополя Михаил Развожаев пообещал, что в ближайшие день-два корабли, которые подлежат утилизации бухту Казачью покинут. Для их разделки найдено место в промзоне.

На это заявление жители в комментариях сигналят губернатору, что «ваши слова, которые вчера прозвучали в прямом эфире, по поводу того, что распил кораблей уйдет из Казачьей, игнорируются! Сегодня эти товарищи решили затянуть корабль на берег и пилить его там. Военные запрещают съемку. Кто прикрывает это безобразие? На территории МО получается, что можно творить ,что угодно и слова губернатора — не закон?»

«Если бы ваши слова сказанные в прямом эфире телеканал СТВ были приняты, то ООО «Транслом» остановил работу, а не пытался затащить списанный корабль «Владимерец» сегодня плавкраном и лебедкой на берег!!!! Посмотрите в своей группе в ВК в комментариях, там есть и видео и фото этого беспредела!» — отчаянно пишут губернатору жители Казачьей в Инстаграме.