Улицы Карантинная и Адмирала Владимирского перекрыты

Перекрытая до 30 апреля ул.Адмирала Владимирского останется закрытой для проезда. И улицу Карантинную опять перекроют, но только на три дня.

С 5 мая по 7 мая на ул.Карантинная ограничат движение транспорта. Там проходят работы по переустройству сетей водоснабжения и канализации в рамках капитального ремонта автомобильной дороги, сообщил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Капремонт этой улицы должны завершить до 30 сентября 2021 года.

В том же районе продолжаются ремонтные работы на ул.Адмирала Владимирского. Она останется закрытой для проезда до 15 мая.

Работы по капитальному ремонту выполняет подрядная организация ООО «Дорожник». Запланировано переустройство сетей связи, водопровода, замена асфальта, устройство тротуаров, установка пешеходных ограждений, наружного освещения.

Работы на ул.Адмирала Владимирского планируется завершить 1 октября 2021 года.

Из-за того, что улицы Карантинная и Адм.Владимирского перекрыты, транспорт движется по ул.6-й Бастионной и по ул.Новороссийской, которые с февраля стоят в пробках.