Росприроднадзор нашел заборы на берегу моря

Изначально проверку Росприроднадзор проводил в Карантинной бухте, так как утром 2 мая поступил сигнал о возможном разливе нефтепродуктов. Нефтяного пятна инспекторы федеральной службы не обнаружили, но, на всякий случай, отобрали пробы воды в четырех точках бухты для проверки.

«Информация поступила о возможном разливе и наличии нефтепродуктов в акватории Карантинной бухты. Сейчас был осуществлен выезд. Факт разлива зафиксирован не был», — сообщил и.о. начальника Крымского отдела государственного надзора на море Росприроднадзора Петр Шульга.

Помимо Карантинной бухты была обследована акватория соседней бухты — Песчаной. Вот там-то были выявлены нарушения природоохранного законодательства — ограничение доступа к береговой полосе.

«По берегу стоят заборы. Дальше будет расследование. Будем смотреть и привлекать виновных лиц к ответственности. Это уже дальнейшие действия будут», — сообщил П.Шульга.