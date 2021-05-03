Филиал технополиса «Эра» разместят в бывшем Институте коррозии металлов

В Севастополе планируется создать филиал технополиса «Эра», сообщил на совещании в правительстве города 3 мая президент НИЦ «Курчатовский институт», руководитель научных проектов технополиса Михаил Ковальчук.

«На северной стороне Севастопольской бухты находится четырехэтажное здание — бывший коррозионный центр, и сейчас мы обсуждаем с Министерством обороны расширение филиала и создание здесь представительства «Эры», нашего центра здесь», — сказал М.Ковальчук.

Он уточнил, что подобный филиал уже создан в Геленджике, и там ученые занимаются испытанием авиационных материалов.

В свою очередь губернатор Михаил Развожаев отметил, что руководство города приветствует такую инициативу.

«В стратегии развития Севастополя указаны наукоемкие технологии, привлечение сюда инвесторов, все, что связано с развитием лабораторий и исследовательской части», — пояснил глава города.

Перспективные проекты

М.Ковальчук отметил, что материаловедение в настоящее время является одним из наиболее перспективных направлений для российской науки, и именно такие исследования возможно проводить в Севастополе.

«Здесь базируется Черноморский флот, есть Севастопольский государственный университет и целая плеяда научных институтов. Они известны, востребованы и могут быть включены в эту работу», — отметил он.

По его словам, не менее важным направлением являются генетические исследования, и в этой сфере у Севастополя также есть серьезный научный потенциал. Одним из перспективных проектов, которые могут быть важны для города и флота, может стать работа над решением проблемы обрастания подводной части судов и кораблей.

Военный инновационный технополис «Эра» образован в Анапе в 2018 году. Основная цель — создание инновационной инфраструктуры и формирование эффективной модели организации научных исследований в интересах укрепления обороноспособности страны. В технополисе созданы научно-исследовательские лаборатории, которые оснащены передовым оборудованием, позволяющим проводить исследования по 16 научным направлениям. Это робототехника, информационная безопасность, биотехнические системы и технологии, малые космические аппараты, морское, гидрометеорологическое и геофизическое обеспечение, оружие на новых физических принципах, технологии искусственного интеллекта и другие.

Правительство Севастополя и Курчатовский институт подписали соглашение о сотрудничестве 3 мая.

М.Ковальчук предложил установить в Севастополе памятник академику Анатолию Александрову — основателю советского атомного флота, который работал в городе в годы Великой Отечественной войны.