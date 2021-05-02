Сгорел пляж «Баунти»

Пожар на площади в 600 кв.м на диком пляже Фиолента тушили пожарные и отдыхающие.

За день 2 мая пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Севастополю восемь раз выезжали по тревоге на сообщения о пожарах.

Три сообщения было принято Центром управления в кризисных ситуациях о пожарах травы и кустарника. Крупнейший из них имел распространение на площади 600 квадратных метров.

В 14.44 в оперативную дежурную смену от очевидцев поступило сообщение, что в районе маяка на пляже «Баунти» горит трава.

По указанному адресу выдвинулись силы МЧС России: одно отделение 4-й пожарно-спасательной части, одно отделение 6-й пожарно-спасательной части и водовозка ГБУ «Севастопольский Автодор».

По прибытии обнаружено, что горит трава и кустарники.

Отдыхавшие на пляже и в зарослях по горному склону туристы пытались бороться с огнем. В ход шли все подручные средства: ведерки из-под шашлыка, вода из пластиковых бутылей, мешки для мусора, которые наполняли водой из родника. Тушение затруднял штормовой ветер и сложная пересеченная местность.

После того, как пожарные подали сверху рукава для тушения, борьба с огнем стала эффективней.

Всего для ликвидации пожара было привлечено 4 единицы техники и 10 человек личного состава, в том числе от МЧС России 3 единицы техники и 9 человек личного состава.

Полностью ликвидировать пожар спасателям удалось в 16.06.

Погибших, пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю.