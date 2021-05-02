Апрельские осадки пополнили Чернореченское водохранилище на 10 млн куб.м

Осадки, выпавшие в апреле, на некоторых реках Крыма в 1,5 раза превысили норму и пополнили водохранилища полуострова, сообщается на сайте регионального гидрометцентра.

«В связи с благоприятно сложившейся синоптической обстановкой в апреле приток воды в водохранилища, расположенные в руслах рек, был существенным и составил: Белогорское — 7,87 млн куб. м, Симферопольское — 1,79 млн, Счастливое — 3,88 млн, Партизанское — 3,65 млн, Чернореченское — 10,51 млн», — цитирует сообщение гидрометцентра ТАСС.

Уточняется, что суммарный объем воды в этих водохранилищах составил 85,8 млн куб. м, что на 24,4 млн больше, чем месяц назад, но на 8,98 млн меньше, чем к 1 мая 2020 года.

При этом, по данным службы, снег в горных районах в зонах наблюдения метеостанций полностью сошел 10–12 апреля. А количество осадков в разных районах существенно различалось — от 132-151% в бассейнах рек Кача и Биюк-Карасу до 16% и 43% в бассейнах рек Салгир и Черная. В бассейнах большинства селевых рек округов Алушта, Судак и Феодосия сохранялось пересыхание.

В Крымских горах также наблюдалось неравномерное распределение осадков: в районе Ай-Петри 53% нормы, а в районе Ангарского перевала 88% нормы.