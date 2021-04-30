Знаменитые скворечники Вячеслава Яковлева можно повторить

Приобретение городом скульптуры В.Яковлева «Спрут», которую установили в недавно отремонтированном Комсомольском парке, позволило горожанам вспомнить и оценить творческий вклад этого художника в эстетическое оформление города.

Но не всем известно, что в том же Комсомольском парке до недавнего времени находилось еще несколько произведений В.Яковлева — деревянные скворечники, которые были выполнены мастером с присущим ему чувством юмора и художественным вкусом.

Еще в августе 2019 года один из скворечников висел на дереве у центральной аллеи парка, недалеко от фонтана «Счастливое детство». А вот после ремонта парка скворечника там не было! Причем строители утверждают, что его там уже не было на момент начала ремонта.

Так или иначе, но на сегодня в парке есть только скворечник на дереве напротив бетонного бычка.

Как рассказал «Севастопольской газете» заслуженный художник Украины Владимир Адеев, всего скворечников было 15, из которых, судя по всему, сохранился только один. Основная причина тому — время. Кроме Комсомольского парка, скворечники украшали еще Исторический бульвар, там их было много.

— Скворечники были интересными и имели чисто декоративное значение. Птицы в них не жили, поскольку домики были слишком велики и не приспособлены для обитания пернатых, — пояснил В.Адеев.

В то же время он поделился инициативой, которая была инициирована им самим и поддержана студентами Севастопольского профессионального художественного колледжа. Идея в том, чтобы повторить скворечники В.Яковлева по фотографиям, которые хранятся в семье скульптора.

По словам В.Адеева, уже сформирована группа молодых энтузиастов, готовых взяться за эту работу, есть договоренность с мастерской, где такую работу можно было бы выполнить. Не хватает только средств на закупку материала, из которого можно сделать те самые скворечники — сосновой доски.

— Если бы правительство города нашло возможность выделить столь небольшую сумму, мы могли бы общими усилиями вернуть частичку творческого наследия скульптора, — сказал В.Адеев, с надеждой, что эта его подвижническая деятельность не останется без внимания руководства департамента культуры, ГБУ «Парки и скверы», в чье ведение передан Комсомольский парк, а также губернатора Михаила Развожаева, который и назвал В.Яковлева «севастопольским Гауди».