В России начали выпускать антиковидную вакцину для животных

Научный институт Россельхознадзора начал выпускать вакцину «Карнивак-ков» для животных. Максимальный объем выпуска может составить 3 млн доз в месяц, сообщила советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано.

«В подведомственном Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» произведена первая партия вакцины «Карнивак-ков» для профилактики новой коронавирусной инфекции у животных (covid-19) в объеме 17 тысяч доз. Партия произведенной вакцины уже забронирована и в кратчайшие сроки будет направлена в ряд городов и регионов РФ», — сказала она.

Максимальный объем до 3 млн доз в месяц. В перспективе при наличии заказа этот объем может быть увеличен до 5 млн.

Партия произведенной вакцины будет направлена в Москву, Московскую область, Республику Крым, Санкт-Петербург, Владимир, Киров, Ижевск, Иркутск, Магнитогорск, Новосибирск, Рязань, Челябинск, Тверь, Тольятти.

«Российский рынок активно выражает заинтересованность в приобретении вакцины «Карнивак-ков» для профилактики новой коронавирусной инфекции у животных covid-19 производства ФГБУ «ВНИИЗЖ», — заключили в ведомстве.

Регистрация за рубежом

Россельхознадзор готовит регистрацию вакцины от covid-19 для животных в ЕС.

«Интерес к российской вакцине «Карнивак-ков» проявили компании из Германии, Греции, Польши, Австрии, Казахстана, Таджикистана, Малайзии, Таиланда, Кореи, Ливана, Ирана, Аргентины. Порядка 20 организаций готовы на переговоры по обсуждению регистрации и поставок препарата в свои страны. Досье на регистрацию препарата за рубежом, в частности в ЕС, находится в стадии подготовки и оперативно будет использовано для регистрационного процесса», — сообщила советник главы Россельхознадзора Ю.Мелано.