В детских садах будут работать дежурные группы

Работающие с 4 по 7 мая родители должны письменно обратиться к администрации дошкольного учреждения с просьбой организовать в эти дни дежурную группу.

Майские праздники в 2021 году продлятся по 10 число. Согласно постановлению Правительства РФ, дни с 1 по 3 мая являются выходными праздничными днями в связи с Праздником Весны и Труда, а дни с 8 по 10 мая — в связи с празднованием Дня Победы. Кроме того, согласно Указу Президента РФ, дни с 4 по 7 мая являются нерабочими.

В период нерабочих дней — с 4 по 7 мая — в детских садах Севастополя будут открыты дежурные группы. Посещать их смогут дети, родители которых в эти дни работают.

Подтвердить потребность в дежурной группе родителям необходимо до 30 апреля, обратившись с письменным заявлением непосредственно к руководителю детского сада.