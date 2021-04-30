Улицу Шевченко перекроют для проезда на два месяца

Из-за работ по переустройству подземных коммуникаций в рамках капитального ремонта автомобильной дороги на ул.Тараса Шевченко ограничат движение транспорта.

Временный запрет на проезд будет действовать с 1 мая до 30 июня от пересечения с ул.Маринеско до пересечения с проездом от дома №20 по ул.Шевченко до Столетовского проспекта.

Ограничения не коснутся транспорта спецслужб и жителей, проживающих в этом районе, говорится в сообщении департамента транспорта Севастополя.

На время ремонтных работ изменится маршрут автобуса №85 по улицам 5-го микрорайона.