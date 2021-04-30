Севастополь принимает участие в чемпионате мира по документированию природы

С 30 апреля проводится традиционный марафон City Nature Challenge — Челлендж городской природы. Севастополь уже второй год участвует в мероприятии.

Это глобальное четырехдневное мероприятие, которое проводится уже шесть лет. Задача простая — с помощью самих жителей городов задокументировать биоразнообразие городов всего мира — флоры и фауны. Люди ходят и фотографируют на свои смартфоны и фотоаппараты растения, грибы и животных и грузят это на портал соревнований с помощью приложения или сайта iNaturalist.

Четыре города России участвуют в официальном мировом зачете — Москва, Севастополь, Иркутск, Петропавловск-Камчатский и в неофициальном российском. Остальные города — их около 30 — только в неофициальном российском зачете.

Статистика соревнований по России позволяет определить города-лидеры в категории «Число наблюдений», «Число видов», «Число наблюдателей».

Прошлогодний результат Севастополя — 4755 наблюдений, больше было только у Москвы — 5969. Зато жители нашего города были на первом месте по числу зафиксированных видов — 947, против 590 у москвичей, которые по этому параметру оказались вторыми.

City Nature Challenge проводится в России под эгидой МГУ. Полученные данные послужат в том числе основой для «Атласа флоры России».

Участие в акции бесплатное. Необходима регистрация в качестве пользователя на платформе iNaturalist. Но проблема в том, что если ваша электронная почта зарегистрирована на mail.ru или yandex.ru, регистрацию на марафон вам пройти не удастся.

Правила челленджа: https://www.inaturalist.org/projects/city-nature-challenge-2021-russia?tab=about

Организатором соревнований в Севастополе является Филиал МГУ. Ссылка на страничку Севастополя в проекте: https://www.inaturalist.org/projects/city-nature-challenge-2021-sevastopol-russia. Организатор: @katerina_kashirina

С 30 апреля по 3 мая участники будут сфотографировать и загружать получившиеся снимки на соответствующий сайт. В зачет идут только объекты дикой природы. Нельзя снимать культурные растения и содержащихся в неволе животных. В режиме реального времени фотографии автоматически наносятся на интерактивную карту.

На втором этапе — с 4 по 9 мая — экспертное сообщество определит сделанные наблюдения. В ночь на 10 мая будут названы города-победители.

Справка

Впервые City Nature Challenge состоялся в 2016 году. Тогда между собой соревновались два американских города — Лос-Анджелес и Сан-Франциско. В 2017 году в конкурсе участвовали 16 городов США, а на следующий год — уже 68 городов по всему миру. В 2019 году в мероприятии приняли участие уже 35 тысяч человек из 159 городов мира. В 20202-м — 41 тысяча человек из 244 городов.