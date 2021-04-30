Приглашают провести майские праздники на Сапун-горе

Музей героической обороны и освобождения Севастополя объявил о праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы.

О ключевых мероприятиях, подготовленных музеем, журналистам рассказала заведующая сектором Великой Отечественной войны музея Ирина Агишева.

С 1 по 10 мая на Сапун-горе для севастопольцев и гостей города будет работать полевая кухня.

Ежедневно в 12.00 при содействии автомотоклуба «Красная армия» на территории мемориального комплекса планируется запуск тяжелой техники военных лет.

7 мая на Сапун-горе проведут две реконструкции В 12.00 — посвященную обороне Севастополя 1941-1942 годов. А в 16.00 — традиционную — реконструкцию штурма Сапун-горы 7 мая 1944 года.

В перерыве между этими «боями» у Обелиска Славы проведут митинг и патриотическую акцию «Знамена Славы». Начало в 14.30.

В этом году обе реконструкции будут особенно интересны, заверил директор музея Александр Барков. Их традиционно планируют провести с привлечением авиационной техники: одного-двух самолетов периода войны, самоходных установок, имеющихся в распоряжении музея, и ракетных установок «Катюша».

В связи с проводимыми непосредственно возле здания Диорамы ремонтно-строительными работами, посещение смотровых площадок будет ограничено. Реконструкции посетители музея смогут наблюдать на большом экране, размещенном на территории входной зоны.

В День Победы — 9 мая в 8.00 состоится традиционное возложение венков и цветов к вечному огню Обелиска Славы.

На территории мемориального комплекса Сапун-гора откроется выставка «Мирное небо», на которой будут представлены работы художников севастопольского творческого объединения «Мост».

С 1 по 8 мая на Малаховом кургане проведут праздник Исторического бульвара, который для посетителей из-за ремонта который год не доступен.