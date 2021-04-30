Открыли выставку о природе и весне
Художественную выставку «Весна в природе и в душе...» открыли в Информационно-образовательном центре «Русский музей: виртуальный филиал» Севастопольского филиала Российского экономического университета им.Плеханова.
Соорганизатором выставки стала Севастопольская региональная общественная организация «Творческий союз художников Севастополя».
В экспозицию включили 11 картин севастопольских художников —масло, акварель, графические работы, произведения декоративно-прикладного искусства авторства С.Берлова, И.Кузьменко, Е.Степановой, Н.Кавулич, Е.Лимоновой, Е.Рожкова, И.Куц, Л.Матевушевой, В.Грищенко, И.Грищенко, Р.Грищенко.
Один из самых интересных экспонатов предоставил для экспозиции председатель общественной организации «Севастополь Таврический» Вадим Прокопенков. Речь идет о художественной композиции, посвященной Георгию Победоносцу.