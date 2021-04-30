Не все ломбарды прошли проверку Центробанка

Только шесть из девяти зарегистрированных в Севастополе ломбардов прошли проверку Центрального банка Российской Федерации и допущены на финансовый рынок по новым правилам.

Если раньше ломбардам для их регистрации было достаточно данных ЕГРЮЛ, то теперь этого недостаточно. С 11 января на финансовый рынок такие компании допустят только после предоставления данных по списку Центробанка, в том числе — с учетом требований к деловой репутации органов управления ломбарда и его владельцев.

Не прошедшие проверку ломбарды больше не могут увеличивать сроки действующих договоров или заключать новые. Но при этом они должны исполнить свои оставшиеся обязательства.

В Севастополе таких компаний три. Им нужно успеть подтвердить свой статус до 11 июля, потому что если этого не произойдет, то сведения о них будут исключены Центробанком из госреестра, и они не смогут работать на рынке.

«Изменения правил допуска ломбардов на финансовый рынок, безусловно, повлияют на повышение качества услуг и рост доверия к ломбардному рынку», — отмечает управляющий Отделением Севастополь Центрального банка Российской Федерации Михаил Бежан.

Обновленный государственный реестр ломбардов доступен на сайте cbr.ru, там есть разные вкладки для проверки организации.

В прошлом году севастопольцы заключили более 118 тысяч договоров займа в ломбардах. В качестве залогов, в основном, выступают бытовая техника и изделия из драгоценных металлов.