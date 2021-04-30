Масочный режим не отменили

В Севастополе режим повышенной готовности в связи с пандемией covid-19 продлен до 31 мая. Согласно указу губернатора города, масочный режим и социальное дистанцирование сохраняются в торговых центрах и общественном транспорте.

Вернувшиеся из-за границы горожане должны предоставить отрицательные результаты ПЦР-теста, сданного не ранее чем за три календарных дня до прибытия. Кроме того, им необходимо пройти повторное исследование ПЦР в срок до пяти дней со дня въезда.

Для допуска к учебе иностранные студенты обязаны сделать повторный тест в течение 72 часов после въезда. До получения результата они обязаны соблюдать режим самоизоляции по месту пребывания.

Результаты теста следует разместить на портале Госуслуг.

Указом также установлено, что право удаленно оформить листок нетрудоспособности сохраняют беременные и лица с хроническими заболеваниями, влекущими тяжелое течение болезни в случае заражения новой коронавирусной инфекцией.