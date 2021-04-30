Исторический бульвар еще на несколько лет останется в руинах

Проектные работы по реконструкции Исторического бульвара будут проводить заново. Бульвар раньше 2024 года не откроют.

Об этом сообщил журналистам директор Музея героической обороны и освобождения Севастополя Александр Барков.

— Мы предполагаем, что проектирование будет осуществляться в два этапа в течение этого года, — объяснил А.Барков.

По его словам, объем перепроектирования и строительство весьма существенные.

— Фактически проектные работы необходимо проводить заново. Но мы очень надеемся, что в течение полутора лет после возобновления строительных работ в начале 2022 года, то есть одновременно с реставрацией здания Панорамы, все они будут завершены, — обнадежил собравшихся А.Барков.

Также директор проинформировал, что после майских праздников музей приступит к обустройству временного входа в Панораму со стороны ул.4-я Бастионная. Там будет обустроена полноценная крытая деревянная конструкция, оборудованная водяными диспенсерами и установлен новый туалетный модуль.

— Мы не просто оборудуем комфортный, защищенный от зноя вход, но еще и разместим там планшетную выставку, посвященную юбилею Франса Рубо, которому в этом году исполняется 195 лет.