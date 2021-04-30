Художественно-сельскохозяйственная выставка

«Побег в реальность», — так называется выставка актуального искусства, открывшаяся по адресу улица 6-я Бастионная, 42.

Анатолий Akue, Андрей Бергер, Petro, София Ива, Алексей Kislov, Марат Morik, Аня Мохова, Павел Rtue, Артур Самофалов, Алина Федотова, — вот имена десятки молодых севастопольских и московских художников, согласившихся принять участие в творческом эксперименте, затеянном севастопольским виноделом Павлом Швецом, и на несколько дней сменить городскую среду обитания на сельскую.

— Ребята жили и работали на настоящей винодельне, вдохновляясь мастер-классами по виноградарству, биодинамике и агрономии. Но самый серьезный мастер-класс им давала сама природа села Родное, — рассказала куратор по организации выставки Александра Дворецких.

Результатом такого погружения стала серия картин, из которых и составлена экспозиция.

В современном искусстве не принято давать названия картинам, тем более пояснения. Считается, что это «загоняет» восприятие в рамки и ограничивает воображение. Важнее другое — передать в каждой работе взаимосвязь человека и природы. Для кого-то картина А.Akue про ромашки, для кого-то — про весенний вечер или ночной лес.

А иной зритель и вовсе разглядит в полотнах А.Бергера элементы интуитивной живописи.

Так или иначе, но каждая работа — это поиск внутренней гармонии, выраженной в цвете, форме, геометрии линий и, конечно, философии рождения вина, как зарождения и развития жизни.

Постулат о том, что виноградная лоза должна страдать, скульптор А.Мохова интерпретировала буквально, составив свою инсталляцию из тернового венка, символической руки творца, коровьего рога, устричной раковины, пальмовой ветви...

М.Morik вдохновился самим местом, по-своему изобразил процесс рождения вина — от давления ягод женскими ногами до бокала с готовым уже вином.

Любителям стрит-арта имя Алексей Kislov хорошо известно, и не только в Севастополе, но и в Европе. На выставке три его работы — о балансе природы и человека. Утопия или воспоминание о будущем — это пусть каждый решит для себя сам.

Две акварельные работы А.Самофалова символизируют побег, как внутреннюю борьбу и поиск себя.

Кроме обычных красок, при создании картин использованы винный камень — кристаллики, которые образуются на дне винной бутылки.

Выставка работает до 27 мая каждый день с 11.00 до 19.00. Билет стоит 300 рублей (для детей до 16 лет бесплатно).

Выставка благотворительная. Собранные средства планируется использовать для популяризации сельского хозяйства, а именно для создания платформы прямой реализации фермерской сельхозпродукции.