Директор фирмы, похитивший аванс на КОС «Южные», приговорен к семи годам лишения свободы

Ленинским районным судом Севастополя 30 апреля вынесен приговор по уголовному делу в отношении гражданина П., обвиняемого в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере с использованием своего служебного положения.

П. признан виновным, ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также штрафа в размере 800 тысяч рублей.

Как следует из материалов уголовного дела, в феврале 2017 года между правительством Севастополя и Министерством экономического развития РФ заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета по реализации мероприятий федеральной целевой программы — на проектирование и строительство канализационных очистных сооружений «Южные».

Главным распорядителем выделенных бюджетных средств стал департамент городского хозяйства Севастополя, а функции заказчика-застройщика были возложены на ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» (далее – ГКУ «УЭОГХ»).

В ноябре 2017 года ГКУ «УЭОГХ» в интернете было размещено извещение о проведении электронного аукциона на выполнение строительно-монтажных работ по КОС «Южные» с начальной ценой 6,85288 млрд. Проект госконтракта предусматривал выплату 30-процентного аванса до начала работ.

У П., узнавшего о проведении указанного электронного аукциона, возник преступный умысел, направленный на хищение этого аванса в сумме 2,055864 млрд, который он реализовал.

Осужденный свою вину в совершении преступления не признал, утверждая об отсутствии умысла на хищение указанных денежных средств. Однако вина П. в совершении указанного преступления подтверждена совокупностью исследованных в ходе судебного следствия доказательств, сообщила пресс-служба Ленинского районного суда Севастополя.

Три дела по КОС «Южные»

Напомним, что по хищению двух миллиардов рублей на КОС «Южные» в Ленинском суде рассматривались три дела. По первому — бывшему руководителю ГКУ Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» Александру Антюфееву 8 октября 2020 года оглашен приговор: 7 лет лишения свободы в колонии общего режима и запрет занимать должности в государственных органах сроком два года.

Второе дело — в отношении бывшего директора департамента городского хозяйства Севастополя Михаила Тарасова еще рассматривается. А вот третье — в отношении руководителя фирмы-подрядчика АО «НПП «Биотехпрогресс» Дениса Петрова.

Контракт на строительство КОС «Южные» между ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» и АО «Биотехпрогресс» был заключен в декабре 2017 года без казначейского сопровождения. Аванс в размере 2 млрд рублей перевели в банк, который весной 2018 года лопнул. Из-за невыполнения подрядчиком своих обязательств в феврале 2019 года было принято решение суда о разрыве контракта с АО «Биотехпрогресс».