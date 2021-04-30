Диораму отреставрируют к следующему Дню Победы

На территории мемориального комплекса Сапун-гора продолжаются ремонтно-строительные работы второго этапа. Реконструируются территория вокруг Диорамы и дорога к ней; нижняя смотровая площадка, устройство ступеней с площадками и подпорной стены; замена столбов освещения.

По словам директора музея Александра Баркова, в середине июня ремонтные работы на территории мемориального комплекса должны завершиться, и Диорама будет закрыта на реконструкцию до конца 2021 года.

— Продолжаются работы по реконструкции комплекса Сапун-гора. Все они будут завершены до конца года. Сейчас есть ограничения по их выполнению в связи с праздниками, где-то к концу июня будут выполнены более существенные объемы, по их завершении планируем приступить непосредственно к ремонту здания Диорамы, — подчеркнул А.Барков.

После этого начнется реставрация художественного полотна Диорамы.