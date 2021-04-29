В бухте Казачья действительно пилят «Мираж»

На возмущение жителей микрорайона бухты Казачья, что прямо на пляже в бухте «пилят списанный военный корабль», и сообщения СМИ по тому же поводу отреагировали в Севприроднадзоре.

Инспекторы провели обследование территории, где сейчас ведутся работы. Установлено, что участок, где разделывают «Мираж», не относится к особо охраняемой природной территории — заказнику «Бухта Казачья». Однако зафиксированы нарушения в акватории Черного моря, поэтому материалы обследований переданы в Росприроднадзор.

Теперь в месте утилизации судна в Казачьей бухте проводит обследование эта федеральная служба. По результатам контрольно-надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства, сообщается на сайте Севприроднадзора.

Справка

Малый ракетный корабль «Мираж» был включен в состав Черноморского флота в 1986 году, списан в 2020-м.