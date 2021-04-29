Приговор бывшему главному конструктору ЦКБ «Черноморец» по делу о госизмене оставили в силе

Верховный суд России оставил без изменений приговор в отношении осужденного на 14 лет колонии за государственную измену бывшего сотрудника Центрального конструкторского бюро (ЦКБ) в Севастополе Виктора Прозорова.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, приговор вступил в силу.

«Приговор в отношении Виктора Прозорова оставлен без изменений. Решение суда вступило в силу», — сказала собеседница агентства. При этом в суде уточнили, что решение в четверг было принято по кассационной жалобе.

В середине февраля 2020 года городской суд Санкт-Петербурга признал В.Прозорова виновным в госизмене и приговорил к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 200 тысяч рублей. Кроме того, суд постановил конфисковать и обратить в пользу государства имущество осужденного. Речь идет о 53,5 тысячах долларов, а также лимузине стоимостью три миллиона рублей, который находится на стоянке в Севастополе.

Дело в отношении В.Прозорова слушалось коллегией из трех судей в закрытом режиме в связи с наличием грифа «совершенно секретно».

В приговоре судья Ирина Фурманова огласила только вводную и резолютивную части, из которых следовало, что в деле фигурирует «некий китайский разведчик», документы которого суд постановил хранить при материалах уголовного дела. Электронные носители суд постановил уничтожить.

В.Прозорову 73 года, он был задержан весной 2018 года. Свою вину в государственной измене он не признал.

В ЦКБ «Черноморец» В.Прозоров работал с 1986 года, а с 1996 года — руководил предприятием в должности начальника-главного конструктора. С 1992-го по 2002 год был депутатом горсовета Севастополя.

В декабре 2014 года предприятие реорганизовано в ГУП «Центральное конструкторское бюро «Черноморец». В 2018 году его присоединили к Севморзаводу, а здание ЦКБ на пл.Лазарева перешло в собственность города.