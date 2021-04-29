Музей Грина возьмет под крыло библиотека

Небольшой музей, посвященный жизни, творчеству и революционной деятельности русского писателя Александра Грина, расположенный в небольшом помещении на Новом бульваре, оказался не нужен Музею героической обороны и освобождения Севастополя.

Теперь его примет под свое крыло Центральная библиотека им.Льва Толстого.

Напомним, что с 2010 года музей, а точнее, музейная комната, значилась за революционным отделом Музея героической обороны и освобождения Севастополя. Руководитель музея Грина — севастопольский художник и знаток творчества писателя Владимир Адеев работал на полставки и с радостью, причем совершенно бесплатно, проводил экскурсии для школьников, студентов и просто посетителей.

Такое положение дел сохранялось ровно до прихода осенью 2020 года в Музей героической обороны и освобождения Севастополя нового директора, который категорически не согласился с неприбыльностью музея Грина.

По словам В.Адеева, новый директор для начала распорядился ввести входную плату в размере 100 рублей, а затем, в связи с малой доходностью (с пенсионеров и детей у В.Адеева все равно рука не поднималась брать плату), распорядился и вовсе отказаться от столь невыгодного для музея подразделения.

Казалось бы, вот и всё...

Однако на помощь маленькому музею пришел другой «большой брат» в лице Центральной библиотеки имени Льва Толстого.

— Дело в том, что в 2009 году помещение было передано музею Грина в бессрочное пользование, потому ничто не мешает нашему учредителю заключить новый договор. Именно этим мы сейчас и занимаемся, — рассказал «Севастопольской газете» В.Адеев.

Он также сообщил, что теперь в рассказе об Александре Грине придется переставить акценты: с революционной деятельности писателя — на его литературное творчество. Впрочем, как известно, то и другое взаимосвязано.