Из 23 стоянок маломерных судов новым правилам соответствуют только девять

В Центре ГИМС на учете 23 такие стоянки. Прошли техническое освидетельствование и допущены к эксплуатации только девять. Десять — устраняют выявленные замечания, а четыре базы заявления на освидетельствование в Центр ГИМС ГУ МЧС России по Севастополю не подавали. Это означает, что маломерные суда (яхты и лодки), приписанные к стоянкам, к которым у ГИМС есть претензии, выходить в море пока не могут.

С 1 января 2021 года в РФ действуют новые правила безопасности людей на водных объектах. Они утверждают ряд правил, обязательных для соблюдения гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Среди них: Правила пользованиями пляжами, Правила пользования маломерными судами на водных объектах и Правила пользования базами (сооружениями) для стоянок маломерных судов.

Правила пользования маломерными судами относятся исключительно к судам, длина которых не превышает 20 метров и общее количество людей на них не более 12. Теперь при плавании на маломерных судах запрещается находиться на борту без надетых и готовых к немедленному использованию индивидуальных сертифицированных спасательных средств.