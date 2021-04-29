Газификация и электрификация Севастополя требуют государственных инвестиций и эффективного управления

Совещание проходило 29 апреля в Москве под председательством главы Минэнерго Николая Шульгинова, сообщила пресс-служба правительства города.

«Сезон прошел нормально. В этом году мы достигли исторического максимума потребления — 19 февраля зафиксировали 300 МВт при температуре -6. Это обусловлено тем, что количество населения увеличивается стремительно: в городе уже живет более 500 тысяч человек. По прогнозам на такую численность мы должны были выйти в 2025 году», – отметил М.Развожаев в своем докладе.

Он объяснил, что Севастополь испытывает острую потребность в модернизации электросетевой инфраструктуры.

«Существующих инвестиционных и производственных программ недостаточно для дальнейшего развития. Сейчас из 22-х подстанций мощностью 110 кВт на 15-ти резервы мощности отсутствуют. После определения модели управления сетевым комплексом необходимы государственные инвестиции. Готовы с министерством работать над эффективной моделью управления, а также актуализировать пятилетнюю программу в сфере ТЭК», — подчеркнул глава региона.

На это министр пообещал, что все предложения губернатора, в том числе озвученные во время рабочей встречи с ним, будут запущены в работу.

Во время встречи министра и губернатора речь шла о реализации Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2025 года» в части развития энергетики. Помимо этого, стороны отметили целесообразность проработки вопроса консолидации электросетевых активов города. Были затронуты актуальные вопросы развития отраслей ТЭК, в том числе газификация.