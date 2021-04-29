Авторалли «Нахимов» стартует 1 мая

Ралли Автомобильного исторического общества «Горькийклассик» пройдет по дорогам Крыма в этом году уже в шестой раз.

Старт — традиционно 1 мая в 11.00 с площади Нахимова в Севастополе. Финиш — 6 мая в Новом Свете, на заводе шампанских вин.

Спортивная часть авторалли — полтора десятка этапов по живописнейшим горным и приморским дорогам Крыма. Участникам предстоит проехать около 800 км.

В стартовом списке этого года 58 машин. В основном это «Волги» ГАЗ-21 и ГАЗ-24, «Москвичи» и «Жигули». Самый старый автомобиль-участник — ГАЗ-М-1 1939 года выпуска. Большинство участников — из Москвы.

В Крым ретро-автомобили доставляются грузовиками. Маршрут не изобилует станциями техобслуживания классических автомобилей, поэтому организаторы рекомендуют заранее подумать о запчастях для ремонта.

Участие в ралли платное. Помимо оплаты проживания, питания и доставки автомобиля на полуостров экипажам нужно внести стартовый взнос в 37 тысяч рублей.

В 2020 году ралли из-за ковидных ограничений не проводилось.