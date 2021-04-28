Установлены имена еще 2,5 тысяч солдат, защищавших Севастополь в 1942 году

Имена еще двух с половиной тысяч из 80 тысяч солдат и офицеров, до последнего защищавших Севастополь в 1942 году и оставленных в городе без эвакуации, установлены.

Об этом рассказал ТАСС директор музея «35-я береговая батарея» Валерий Володин.

Осенью 2019 года были установлены имена более 45 тысяч сражавшихся в Севастополе после 1 июня 1942 года. Официальной датой окончания обороны считается 4 июля 1942 года, но из немецких документов известно, что последние очаги сопротивления были ликвидированы только 17-го числа.

«Без эвакуации оставлены почти 80 тысяч человек. Когда мы начинали работу, в пантеоне было только 14 тысяч имен, сейчас 45 тысяч. Обновляем таблички мы где-то раз в два года — будем в конце этого года обновлять, и уже готовы добавить 2,5 тысячи новых имен», — сказал директор музея.

Последние защитники сражались у Херсонесского маяка — на скалистом берегу, практически без пресной воды, одним из последних рубежей бороны была 35-я бронебашенная батарея, где сейчас расположен музей.

Имена погибших красноармейцев сотрудники музея устанавливают разными способами: мемуары, две базы данных Минобороны «Мемориал» и «Подвиг народа», Книги памяти, обращения родственников фронтовиков, сотрудничество с поисковыми экспедициями.