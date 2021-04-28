Сроки принятия и обсуждения правил землепользования и застройки скорректировали

Правительство Севастополя приняло решение о корректировке сроков проведения работ по подготовке проекта правил землепользования и застройки. Соответствующее постановление принято 27 апреля на заседании правительства.

— Корректировка сроков проведения работ по подготовке правил обусловлена необходимостью актуализации проекта, подготовленного в 2018 году в связи с внесением изменений в Градостроительный кодекс РФ. Срок завершения работ — конец 2021 года, — представил проект документа директор департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов.

Он также сообщил, что Правила землепользования и застройки не могут быть приняты без соблюдения процедуры, предосмотренной Градостроительным кодексом.

— Фактически постановление направлено на актуализацию сроков проведения публичных слушаний и утверждения правил землепользования и застройки, — продолжил М.Жукалов.

По словам губернатора Михаила Развожаева, для Севастополя это будут первые правила землепользования и застройки, которые пройдут публичные слушания и должны быть утверждены местным правительством.

— К осени эта процедура по графику должна пройти, — заключил М.Развожаев.