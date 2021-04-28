Пожилая женщина перевела мошенникам деньги со счета своего мужа

На уловки дистанционных мошенников попалась 69-летняя жительница Балаклавы, не имевшая счета в банке. А вот у ее мужа в банке был депозит, на котором хранились 750 тысяч рублей.

Утром 27 апреля женщине позвонил незнакомец и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что на ее имя неизвестные оформили кредит.

Узнав, что у женщины нет банковского счета, злоумышленник выведал, что депозитный счет в одном из банков открыт у ее мужа. Под предлогом защиты от несанкционированных транзакций мошенник убедил снять все деньги и перевести на указанный им якобы резервный счет.

Женщина по требованию злоумышленника никому не сообщила, почему снимает такую крупную сумму, в том числе настоящим сотрудникам банка. Под диктовку дистанционного мошенника она осуществила восемь денежных переводов на общую сумму 750 тысяч рублей.

По данному факту следственным отделом ОМВД России по Балаклавскому району возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание подозреваемого в совершении преступления, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Полиция Севастополя призывает граждан не вести телефонные разговоры с незнакомцами, представляющимися сотрудниками банков, которые сообщают о якобы возникших проблемах с банковским счетом или предлагают какие-либо услуги. Это дистанционные мошенники! Чтобы не стать жертвой, немедленно прекратите разговор. Не дайте мошенникам возможности завладеть вашими деньгами!