Кадетский корпус Следственного комитета построят военные

Реконструкцию и оснащение здания филиала Санкт-Петербургского кадетского корпуса Следственного комитета Российской Федерации на месте бывшего интерната на ул.Горпищенко в Севастополе проведут за 710 млн рублей.

На выполнение работ по проектированию из федерального и местного бюджетов выделено порядка 10 миллионов рублей, остальное — на строительно-монтажные работы.

Заказчик — Единая дирекция капитального строительства Севастополя. Подрядчиком стало Главное военно-строительное управление №4. Оно строило Бельбекский водозабор у Верхнесадового.

В здании бывшего советского интерната появится специализированное учреждение образования для учащихся 8-11-х классов с круглогодичным пребыванием. Всего в кадетском корпусе будет учиться 200 человек (восемь классов по 25 кадет).

Согласно техническому заданию, реконструкции подлежат здание учебного (административного) корпуса, общей площадью 1,7 тысяч кв.м; ограждение протяженностью 700 метров и подпорная стена. Здание спального корпуса, учебно-производственные мастерские, музыкальную школу и тир (стрельбище для стендовой стрельбы из пневматического оружия) демонтируют.

На их месте построят учебный, жилой и спортивный корпуса; гараж на четыре машины с административно-хозяйственными помещениями; КПП, блочно-модульную газовую котельную-водогрейку. Предусмотрены криминалистический полигон, полоса препятствий, плац, физкультурные площадки, зона отдыха, хозяйственные площадки и парковка.

Существующее трехэтажное здание постройки 50-х годов будет реконструировано с сохранением всех архитектурных элементов и отделки фасада, но заменят все инженерные коммуникации. Для маломобильных воспитанников и посетителей установят лифты.

Работы должны быть реализованы в течение 2021-2022 годов.