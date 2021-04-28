Искавшие воду башкиры теперь за это расплачиваются

Подрядчик из Башкирии, который по госконтракту должен был найти подземные воды в Севастополе, теперь выплачивает неустойку за срыв сроков.

В ноябре 2020 года Севастопольский водоканал заключил госконтракт на 55 миллионов рублей с единственным поставщиком услуг из республики Башкортостан — ООО «Уралгео», которое должно было выполнить геологоразведку подземных вод.

В целях улучшения обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения Севастополя подрядчик должен был провести геологическое изучение недр и разведку на участках ГУПС «Водоканал» в Балаклавском муниципальном округе по ул.Мореходная; в Нахимовском — на ул.Генерала Мельника и в районе с.Поворотное; в Гагаринском МО — на ул.Военных строителей, говорится в техзадании.

Поднятие воды предполагалось осуществлять с сарматского водоносного горизонта — с глубины в 150 м. Использовать скважины для подъема подземных вод в режиме непрерывной эксплуатации рассчитывали в течение 25 лет.

Работы должны были завершить 21 декабря. По данным карточки госконтракта компания-исполнитель 27 января 2021 года получила аванс в размере 27,5 млн рублей, что составляет 50% от общей суммы контакта, а задание до сих пор не выполнила.

За неисполнение работ в срок ООО «Уралгео» ежемесячно выплачивает неустойку: 29 декабря 2020 года — 31 тысячу рублей; 22 января 2021 года — 218 тысяч рублей; 4 марта — уже 537,6 тысячи рублей.