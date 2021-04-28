Хотят лестницу и переход в удобном месте

Состоялась встреча активистов общественной организации «Севпарки» и представителей ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры» по поводу демонтированной лестницы к античной усадьбе №25, расположенной на ул.Шевченко.

Ремонт по проекту

Начальник отдела организации и безопасности дорожного движения «Дирекции...» Ярослав Станилов объяснил, что в городе давно сложилась недобрая традиция, когда дороги развиваются отдельно от общественных пространств — парков, скверов, бульваров - объектов притяжения пешеходов. Так произошло и при выполнении капитального ремонта ул.Т.Шевченко.

По его словам, согласно проекту, выполненному в 2019 году, данная лестница подлежала демонтажу: когда разрабатывали проект археологического парка еще не существовало. Восстановить теперь лестницу теоретически возможно, но сложно.

— Я сторонник того, что если у нас есть проектная документация, то работы надо проводить в соответствии с ней и с минимальным количеством изменений, — подчеркнул Я.Станилов.

Он подтвердил, что существует конфликт закона федерального, обязывающего все работы выполнять в соответствии с ГОСТами, нормативами, экспертизами и закона человеческого, когда строящиеся объекты должны не усложнять, а улучшать жизнь людей.

— Лучшее, что можно сделать в данной ситуации, это выполнить все работы, заложенные по проекту, и оставить возможность в дальнейшем для внесения изменений — обустройства в этом месте пешеходного перехода на противоположную сторону, — добавил Я.Станилов и пообещал обсудить проблему с директором департамента транспорта Павлом Иено, который держит эту ситуацию на личном контроле.

Чем больше переходов, тем лучше для людей

Активист общественной организации «Севпарки» Вячеслав Прокопенко с объяснениями и выводами дорожников не согласен. По его мнению, проектировщики не учли комплексное развитие территории, не изучили, как территория будет развиваться с учетом нового парка, который проектируется на средства мэрии Москвы.

— Чиновники от транспорта не хотят работать, дело не в ГОСТах. На самом деле, сделать все возможно, но видимо в рамках этого капитального ремонта они мнения жителей микрорайона и общественной организации учитывать не будут.

В.Прокопенко напомнил слова губернатора Севастополя Михаила Развожаева о максимальном сохранении «народных троп».

— Надо устраивать пути там, где люди уже ходят. А здесь люди все равно будут переходить дорогу, поэтому лестницу надо вернуть и обустроить для них пешеходный переход, — уверен активист.

Археологический парк «Античная усадьба №25» имеет два входа: один со стороны церкви, второй — от лестницы со смотровой площадки. По мнению общественников, лучше сделать дополнительный переход, чем мешать людям переходить дорогу в привычном месте.

— Мы поняли, что переход и новую лестницу можно сделать, но лучше не в рамках капитального ремонта дороги, а когда-нибудь потом... То есть никогда. К сожалению, такой подход учитывает интересы преимущественно автомобилистов, подрядных организаций и заказчика, — резюмировал В.Прокопенко.