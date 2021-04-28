Для студентов из сёл просят сделать проездной

Студенты добираются на учебу в Севастополь из пригородных сел, оплачивая за проезд не менее 240 рублей в день. Проездных для них пока не предусмотрено.

В январе члены комиссии заксобрания по бюджету рассматривали обращение физкультурно-спортивного клуба «Байдарская долина» о льготной перевозке студентов, проживающих в сельской зоне Севастополя. Для проработки вопроса парламентарии тогда запросили информацию у вузов и учреждений среднего профессионального образования о количестве очных учащихся, проживающих в сельской зоне. У департамента транспорта — о льготах, которые предоставляются учащимся, у департамента соцзащиты — о наличии мер социальной поддержки студентов.

Как выяснилось, таких студентов 669 человек, из них 195 проживают в общежитиях. Для школьников и студентов предусмотрены проездные стоимостью 340 и 680 рублей соответственно. Количество поездок при их использовании не ограничено. А вот перевозка пассажиров с использованием проездных билетов по муниципальным маршрутам, обслуживающим сельские населенные пункты в границах Севастополя, не предусмотрена.

В Севастополе бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте предоставляется детям из многодетных семей, детям-сиротам и другим льготным категориям граждан.

— 474 студента вынуждены каждый день на учебу добираться на общественном транспорте. Если семья не относится к льготной категории, то никаких льгот на перевозку у них нет. Стоимость проезда в городском транспорте — 20 рублей, 17 — по карте ЕГКС. Что касается межмуниципального сообщения, то здесь проезд порядка 120 рублей в одну сторону. Выходит очень накладно, — прокомментировала полученные данные председатель бюджетной комиссии Татьяна Лобач.

Было принято решение обратиться в департамент транспорта с просьбой рассмотреть возможность распространения проездного студенческого билета и на перевозки на пригородном транспорте.